Lela Ceterová odhodila šminky a vytasila své největší zbraně v plavkách: Takhle vypadá pět měsíců po porodu

Je připravená na plavkovou sezonu. Foto: Instagram L. Ceterové

Přítelkyně zápasníka Karlose Vémoly (34) Lela Ceterová už je několik měsíců šťastnou maminkou, ale dle snímku v bikinách, který zveřejnila na Instagramu, to vypadá, že snad nikdy nerodila.

Lichotky na svou skvělou formu dostává také od svého blízkého okolí. Jedním komplimentem, který jí udělal velkou radost, se pochlubila fanouškům. „Nejlepší je hláška mé kamarádky v dnešní SMS: ,Lelinko, tak ty strčíš do kapsy i kdejakou dvacítku! Krásná maminka pětiměsíční holčičky' Wow, to mě moc potěšilo na to, že za měsíc budu mít 31 let,“ raduje se silikonem vylepšená blondýnka.

Důležité podle ní je, nezapomínat během mateřské sama na sebe. „Snažím se starat o Lilinku nejlépe, jak umím. Ale taky se snažím starat i o sebe a cítit se dobře. Když se žena cítí dobře, tak vyzařuje pozitivní energii,“ píše Vémolova láska. ■