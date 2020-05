Takhle tančí slavný herec v 82 letech: Ke splnění výzvy nabádá i Stalloneho a Schwarzeneggera

Anthony Hopkins Profimedia.cz

Internet už v dubnu ovládla taneční výzva na píseň Toosie Slide od Draka, a to nenechalo chladným ani herce Anthonyho Hopkinse. Ten se zapojil i ve svých 82 letech.

Ve videu sám přiznává, že se sice zapojuje pozdě, ale i tak se chtěl zúčastnit. Kvůli tanečku si dokonce nainstaloval oblíbenou aplikaci TikTok, kterou spíš ovládá mladší generace. Herec, kterému byl v roce udělen královnou Alžbětou II. rytířský titul sir, ovšem na věk nehledí a ve videu poskakuje jako zamlada.

Protože součástí zapojení se do výzvy je i označení dalších lidí, rozhodl se představitel legendární role Hannibala Lectera označit dva velikány akčních filmů – Arnolda Schwarzeneggera (72) a Sylvestera Stalloneho (73). Tihle dva jsou v době karantény na svých sociálních sítích také velice aktivní, tak uvidíme, jestli se do tanečků pustí, nebo nechají Anthonyho výzvu vyznít do ztracena. ■