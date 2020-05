Jsme my herci líní paraziti? Mahulena Bočanová poslala drsný, ale upřímný vzkaz

Mahulena Bočanová Michaela Feuereislová

"Rozmohl se nám tady takový nešvar. Prý jsme my herci líní jako vši a parazitujeme za velký prachy na společnosti. Takže asi takhle, stručný průřez dne průměrné herečky, matky, pro představu," uvedla Mahulena na sociální síť a popsala svůj běžný den.

"5.00 ráno budíček, kafe a v 5.15 nasednout do auta a hodina cesty na druhý konec Prahy do ateliéru Ordinace v růžové zahradě, doufající, že mi splaskne ksicht za tu hoďku, než půjdu na kameru. Po padesátce už by holky měly točit až odpoledne. Pak zařídit odvoz dcery do školy a ze školy, pakliže nemůžu já, a hlídání. Točím buď celý den od šesti do šesti, to když hraju večer v Praze. Když hraju v jiných městech, tak točím do 15 hodin a v 16 hodin odjezd autokarem s ostatními kolegy z centra Prahy do místa, kde hrajeme. Návrat kolem půlnoci, přelezu do svého auta a jedu hodinu domů. Ideální je si v noci uklidit a uvařit na druhý den, když dcera chrní, alespoň se mi u toho nemotá. Jo, je autistka, o to je péče zajímavější," píše Bočanová.

"Když nehrajete večer divadlo a máte kliku, že vás osloví, tak volný den využijete k moderaci různých akcí. Když máte kliku a točíte film, musíte skloubit natáčecí dny seriálu a filmu. Raději spíte 3-4 hodiny denně. Dále je běžné, že dopoledne (bezplatně samozřejmě) denně od 10-14 hodin zkoušíte novou hru, zkoušení trvá 2-3 měsíce, než dojde k premiéře. Pak teprve dostáváte honorář za odehraná představení. Také je samozřejmě normální se ke všemu starat o rodinu, domácnost, ani toho psa se mi utratit nechce, takže musí ven a jíst. Učení textů je fakt drobnost, to většinou lidi zajímá, jak si ty texty všechny můžeme pamatovat," říká se svým pověstným humorem.

A dodává, že ji překvapuje, že herci únavou a stresem zatím nevymřeli.

"My paraziti. Baví nás to. Je nutnost vymezit si čas na děti a rodinu, v tomto směru jsem nekompromisní, u mě extrémní nutnost, ale o odpočinku se s mojí dcerou zrovna úplně mluvit nedá. Nevadí. Miluju ji. Ano, máme o prázdninách volno jako školní děti. Dva měsíce. Zasloužené volno, neplacené volno, protože celý rok jedeme běžně pět zaměstnání najednou, i dabing můžete stihnout ráno před zkouškou," popisuje herečka s tím, že je také běžné, že herci hrají v několika divadlech a je tak, i vzhledem k výše zmíněnému, náročné vše skloubit, uživit se a nezešílet.

"Ano, stojí to za to. Je to život kočovný a vyčerpávající, a rozhodně nemá nic společného s leností!" dodala rázně Bočanová. ■