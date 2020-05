7 hereček, které během natáčení musely skrývat těhotenství: Všimli jste si, že měly bříško?

Tyto slavné herečky byly při filmování těhotné. Foto: super.cz/profimedia

Herectví je práce jako každá jiná. A pokud slavné dámy plánují otěhotnět, musí si volit role, které jim to dovolí, nebo si jednoduše dát od hraní na chvíli pauzu. Někdy to ale nestihnou nebo to nepovažují za nutné a tak musí pupíky s pomocí kostýmů či efektů skrývat. Mrkněte se na herečky, které byly těhotné během natáčení. Řekli byste, že byly v jiném stavu?

Reese Witherspoon - Jarmark marnosti

Když Reese Witherspoon (44) natáčela Jarmark marnosti, který vyšel v roce 2004, musela skrývat bříško pod nadýchanými róbami s volánky. Čekala tehdy syna Deacona a byla v pokročilém stádiu těhotenství. Některé scény tak musely být natočeny tak, aby to nebylo vidět.

Kate Winslet - Divergent

Černé oblečení a iPad šikovně složený na břiše, tak aby ho zakryl. Když Kate Winslet (44) natáčela v roce 2013 snímek Divergent, byla v pátém měsíci těhotenství. Čekala nejmladšího syna Beara. Tvůrci jí dokonce museli vymlouvat fyzicky náročné akční scény, protože herečka nechtěla o náhradě v podobě kaskadérky ani slyšet. Proslýchá se dokonce, že po porodu chtěla dané scény přetočit bez dublérky. Kate je prostě třída.

Halle Berry - X-Men: Budoucí minulost

Kdo by zapomněl na sexy mutantku Storm v podání legendární Halle Berry (53). Z paměti nelze vytěsnit ani upnutý kožený obleček, který oblékala. Za normálních okolností by pro herečku s tělem bohyně nebyl problém se do něj nasoukat, ale při natáčení filmu X-Men: Budoucí minulost v roce 2013 zjistila, že je ve třetím měsíci. Natáčení se tak pro ni trochu zrychlilo, neboť, jak sama uvedla, začala narůstat a do kostýmu se brzy nevešla. Zanedlouho po natáčení přivedla na svět syna Mace.

Angelina Jolie - Výměna

Ke konci natáčení dramatu Výměna zjistila Angelina Jolie (44), že je těhotná, ale rozhodla se nechat si informaci pro sebe. Během neskutečného výkonu, který předvedla v roli zoufalé matky a jenž jí vynesl nominaci na Oscara, si dokonce prý uvědomila, že se chce stát znovu matkou. I když v té době už měla čtyři děti. A přání se jí splnilo hned dvojnásobně. Několik měsíců po natáčení přivedla na svět dvojčata Vivienne a Knoxe.

Gillian Anderson - Akta X

Tvůrci Akt X dělali psí kusy, aby během natáčení schovali rostoucí bříško herečky Gillian Anderson (51). Ovšem, když už nebylo jiné východisko, museli na začátku druhé série její postavu Danu Scullyovou unést mimozemšťani. Herečka tehdy čekala nejstarší dceru Piper.

Helena Bonham Carter - Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street

Rostoucího pupíku Heleny Bonham Carter (53) si ve filmu o Sweeneym Toddovi nikdo ani všimnout nemohl. Režisér Tim Burton, s nímž tehdy čekala dceru Nell, uspíšil její scény. Ty se natočily jako první, dokud nebyl požehnaný stav na herečce znát. Počítačové efekty pak udělaly zbytek.

Sarah Jessica Parker - Sex ve městě

Sarah Jessica Parker (55) schovávala během natáčení páté série Sexu ve městě bříško pod těmi nejlepšími modely od světových návrhářů. Její postava Carrie byla módní ikonou a kostyméři upravovali její garderóbu, jak mohli. Tvůrci však nakonec rozdělili sérii na půl, aby herečce dopřáli čas na zotavenou po porodu syna Jamese. ■