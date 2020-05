Pavlína z MasterChefa našla po smršti divácké kritiky zastání u známé herečky. Tohle jí vzkazuje

Pavlína Lubojatzky v pořadu MasterChef Foto: TV Nova

Diváci kuchařské show MasterChef, kteří se k poslednímu dílu vyjádřili na sociálních sítích, nešetřili kritikou na vítězku soutěže o nejlepší bagetu Pavlínu Lubojatzky . „Chce se mi zvracet, já tu Pavlínu úplně nesnáším“ nebo „Bageta od Pavlíny? To nebyl chytrý tah. Ta mít úspěch fakt nebude“, zní ty slušnější z nich.

Pavlína Lubojatzky v soutěži o nejlepší bagetu v pořadu MasterChef

I Pavlína ale po „náloži“ od diváků našla zastání. Podporu jí vyjádřila mj. herečka Marika Šoposká, která přidala i několik rad.

„Hejtry nečtěte. A když je budete číst a budou vás slušně kritizovat, tak si z toho třeba zkuste něco odnést, něco, co vás posune dál. A když budou sprostí, představte si, že za tou klávesnicí sedí nějaký nešťastný člověk, kterému jeho okolí asi taky dost ubližuje a on se jenom rozhodl si to vybít na vás jenom proto, že vás má každý týden v obýváku a z gauče se přece tak snadno kritizuje,“ napsala Marika.

A vzkaz Pavlíně nechala i instagramová hvězda A.N.D.U.L.A: „Pájo, chci ti vyjádřit podporu a drž se - gratuluju k výhře,“ napsala s tím, že některé zprávy, které lidé psali v komentářích, byly už hodně za hranou. ■