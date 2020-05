Kolaps v zákulisí SuperStar: Soutěžící skončil v rukou lékaře

Štěpánu Mrázovi se při čekání na verdikt poroty SuperStar udělalo slabo. Video: TV Nova

Že SuperStar není procházka růžovou zahradou, by potvrdil asi každý, kdo soutěží prošel. Čím dál se účastníci dostanou, tím většímu tlaku čelí. V kombinaci se špatným stravováním a nedostatkem tekutin to může skončit nevolností nebo kolapsem. Přesně to se stalo Štěpánu Mrázovi.