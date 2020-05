Po více než měsíci má důvod k radosti: Ulici Yvetta Blanarovičová sice stále netočí, ale těší se už do divadla

Yvetta Blanarovičová Foto: Divadlo Broadway

„Ty volné dny si užívám doma s mou maminkou, je to moc fajn, máme na sebe hodně času, kterého si moc vážím. Jsem teď zároveň starostlivou dcerou i matkou. Nemusím se vlastně nikam honit a za velkou výhodu považuji, že třeba cestou do divadla nemusím stát a čekat nikde v koloně,“ prozradila nám Yvetta. V seriálu Ulice má herečka rozehranou dramatickou linku postavy Zdeny, která trpí Alzheimerem.

„Za mou roli Zdenky v Ulici jsem neskutečně vděčná, je to krásná role a moc se těším, až se opět začne točit, pro každého herce je odměnou, když má co hrát. A chybí mi jak mí seriáloví kolegové, tak i kolegové z muzikálu Kvítek mandragory,“ dozvěděli jsme se od herečky. Také do svého pracovního diáře si Yvetta po dlouhé době zapsala s nadšením jeden nový termín.

„V Divadle Broadway budeme už od května hrát koncerty pro 100 lidí, své diváky přivítám 18. června, tak na to se po těch týdnech volna opravdu těším. A snad nebudu mít trému,“ dodala závěrem půvabná herečka. ■