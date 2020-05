Anička Slováčková má měsíc po poslední chemoterapii důvod k úsměvu: Začaly jí růst vlasy a obočí

Anna Julie Slováčková Foto: Instagram A. Slováčkové

Anička Slováčková (24) od podzimu loňského roku bojuje s rakovinou. Za sebou má mladá herečka a zpěvačka všechny chemoterapie a také operaci . Dcera Dády Patrasové (64) a Felixe Slováčka (76) se tak opět pomalu pouští do práce a má stále víc a víc důvodů k radosti.

Jedním z nich je také fakt, že jí po několika měsících začínají opět růst vlasy. „Rostu, rostem, rosteme. Měsíc po chemoterapii,“ svěřila Slováčková a pochlubila se rozesmátým snímkem, na kterém má viditelného ježka.

„Pořád trochu pštros a na většině hlavy jsou ty vlásky jemný, ale jsou tam. A co teprve to obočí, z toho mám největší radost,“ dodala Anička, která po dobu léčby nosila turbany anebo paruky. Do společnosti se ale nebála chodit ani bez nich. „No nic, bojujeme dál. Jen jsem se chtěla pochlubit svým jedním centimetrem,“ dodala zpěvačka s tím, že stále nemá v boji s rakovinou prsu vyhráno. ■