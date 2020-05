Kalhoty dole a prádlo žádné: Takhle Robbie Williams ukazuje světu svou chloubu

Robbie Williams Profimedia.cz

Svou chloubu ovšem ukazuje z okna světu, a ne přímo do fotoaparátu. Ne, že by se už otočený nevyfotil s rukama v klíně, ale tentokrát dal na odiv svůj šestačtyřicetiletý zadek.

Ayda snímkem připomněla hit Everything Changes But You od Take That a přidala v hashtagu zmínku o tom, že Robbie je mužem, do kterého se zamilovává každý den.

I když už zpěvák žije spořádaným životem bez návykových látek, v manželském svazku a se čtyřmi dětmi, pořád si ještě najde čas na vtípky a svlékání svršků. Čímž byl odjakživa tak pověstný.

Tohle nebyl první snímek, kdy Robbie svlékl oblečení a jeho žena ho u toho zachytila. Fanoušci u tohoto a podobných snímků jásají. "Bože, jsem se právě probudila a lepší start dne si nedovedu představit," napsala jedna z fanynek a další se přidala: "Dnes mám čtyřicátiny, tak ti moc děkuji za dárek." ■