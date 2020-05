Drsné reakce na triumf „ufňukané“ Pavlíny z MasterChefa! Finalistka kuchařské show to pořádně schytala

Amatérská kuchařka z pořadu MasterChef Pavlína Lubojatzky

Amatérská kuchařka z pořadu MasterChef Pavlína Lubojatzky, které někteří diváci přezdívají "ufňukaná" Pavlína, nepatří k oblíbeným hvězdám kulinářské show. Když ve středu vyhrála soutěž o nejlepší bagetu, která půjde pod jejím jménem do prodeje po celé České republice v řetězci známého fast foodu, spustilo to vlnu kritiky.

Na sociální síti se to hemží komentáři, že lidé o Pavlíninu bagetu nestojí, někteří nejdou daleko ani pro ostřejší slova. My jsme pro vás vybrali ty slušnější reakce.

"Chce se mi zvracet, já tu Pavlínu úplně nesnáším," píše jeden z fanoušků kuchařské show. "Bageta od Pavlíny? To nebyl chytrý tah. Ta mít úspěch fakt nebude," zní další komentář. "Jsou úplně blbí....kdyby to dali třeba Pepovi, tak by ta bageta byla dost dobře výdělečná. Pavlíny bagetu si podle mě nedá ani jeden člověk za den, možná týden," myslí si další divák MasterChefa.

"Takže rok tam nejdu. Tak dobří nejsou, abych skousl při jídle pohled na tu ufňukanou věc," nebere si servítky další komentář. "Znechutila mi MasterChefa a teď i moji oblíbenou bageterku," dodává jiná fanynka. Na Facebooku MasterChefa jsou desítky dalších reakcí.

Dle porotců však Pavlína a soutěžící Iva, mezi nimiž se v závěru rozhodovalo, připravily "naprosto skvělou bagetu". ■