Osmnáct měsíců po porodu má Martina Gavriely pět kilo nahoře. A přibyla celulitida

"Mám tak o pět kilo víc. Po pěti těhotenstvích, třech porodech a dvou potratech je to znát, pánev se roztáhla. Navíc mám celulitidu, kterou jsem nikdy neměla. Ale neřeším to. Pro mě je důležitý syn a Marcus, že je s námi," řekla Super.cz Martina.

Gavriely je s partnerem Marcusem Tranem už devět let zasnoubená. Svatba ale ani po narození syna v plánu není.

"Jsme zasnoubení od roku 2011 a myslím, že brzda jsem trošku já. Mám strach, že se to pokazí. Funguje nám to, není důvod to měnit. Proto to nijak neřešíme. Pro nás bylo důležité dítě a užíváme si to," dodala bývalá moderátorka Primy. ■