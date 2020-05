Dvacet let po vítězství v prestižní soutěži má Vojtová stále jiskru. Jedna z nejkrásnějších Češek pózovala zcela nahá

Své tělo využívá jako pracovní nástroj. Na nahotu před objektivem fotoaparátu je zvyklá. Foto: archiv J. Kalfaře

Víc než šest týdnů byla Linda Vojtová (34) zavřená ve svém domě na Manhattanu a karanténu prakticky neporušovala. Pracovní zakázky jedné z nejúspěšnějších českých topmodelek poslední dekády byly díky pandemii přesunuty pochopitelně na neurčito. Modelka pevně věří, že se věci dostanou brzy do starých kolejí.

„Měla jsem mít jedno focení mimo New York. Měli jsem se přemístit do Maine, ale to nakonec padlo, jelikož ani koncem měsíce nebudou ještě otevřené hotely," svěřila se nám v rozhovoru.

Modelka, která odstartovala svou hvězdnou kariéru vítězstvím na světovém finále Elite Model Look v Ženevě v roce 2000, se snaží na návrat před objektiv fotoaparátu zodpovědně připravovat a skoro denně trénuje se svým snoubencem v domácí posilovně.

I když se teď na přehlídkových molech a před objektivy fotoaparátů nevyskytuje, tak občerstvuje svůj instagramový profil sexy fotkami z minulosti. Nedávno pustila do světa snímek, na kterém pózuje zcela nahá, lehce skrytá jen přikrývkou. „Tato fotka vznikla na začátku roku," prozradila Vojtová.