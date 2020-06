I pletení může být sexy: Důkazem je krásná česká modelka, která štrikovala v podprsence

Tereza Jelínková štrikovala. Foto: Super.cz/archiv T. Jelínkové

Blonďatá kráska se snažila pomáhat té nejohroženější skupině obyvatel, tedy seniorům. „Loni jsem založila svoji charitativní značku Ouma, která pomáhá babičkám, aby měly penízky k důchodu, spolupracuji s Životem90,“ uvedla s nadšením Tereza a okamžitě popsala svou činnost: „Scházíme se pravidelně a pleteme, já vymýšlím vzory a věci, co plést, pořizuji vlnu a ony mi zas předávají své životní zkušenosti.“

Tereze bylo líto, že se v karanténě nemohla scházet s dvanácti babičkami, které díky svému projektu adoptovala, jak s nadsázkou a úsměvem říká. „Je smutné, že se nemůžeme scházet. Tak si pořád voláme a je to, jako kdyby byly moje vlastní, rozvezla jsem jim roušky, pomohla s nákupem,“ říká Tereza.

Vše zlé bývá v životě k něčemu dobré, a tak se Tereza v karanténě aspoň naučila plést. „Tím, že se nemůžeme setkávat, jsem musela vymyslet produkt, jaký by se prodával i teď přes jaro a léto. No a tím jsou papuče. Nikdo z nás nevěděl, jak je vytvořit, tak jsem se pustila do luštění vzorů a stylů a naučila jsem se plést, a k tomu se v produktech fotit sama doma místo velkých kampaní,“ říká Tereza Jelínková, která je nadšená z výsledku. ■