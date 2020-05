Na velká gesta si nepotrpí a okázalá vyznání lásky ji děsí: Na co Patricii Pagáčovou sbalil její manžel Tibor?

Patricie Pagáčová a Ondřej Rychlý v Modrém kódu Video: FTV Prima

V tom jim scenáristé předepsali trochu bizarní scénu, kdy Rychlý jako lékař Prokop přijde do nemocničního bufetu a Pagáčovou jako prodavačku Lauru začne balit na step. „Překvapilo mě, jak dobře Ondra stepuje. V seriálu opravdu stepuje on, neměl dubléra-tanečníka. Nečekala jsem to a musím uznat, že mě to zaujalo,“ říká herečka.

Což o to, scénář snese hodně, v reálu si ale Patricie na velká gesta a okázalá vyznání nepotrpí. „Představa, že mi bude někdo takhle okatě před lidmi vyznávat lásku, nebo, nedej bože, žádat o ruku, mě úplně děsí. Naštěstí mě to nikdy nepotkalo,“ uvedla.

Její manžel Tibor ji prý sbalil na dobré jídlo. „Mě vždycky každý utáhl na dobrý žvanec,“ směje se Pagáčová. ■