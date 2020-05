Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík ve filmu Slasti Otce vlasti Foto: Česká televize

Česká televize připravila do vysílání historickou komedii Slasti Otce vlasti (1969) režiséra Karla Steklého (✝83), a tak si tento film o mládí a zrání pozdějšího českého krále a římského císaře Karla IV. trochu osvěžme.

Především se v něm můžeme těšit na řadu oblíbených herců. V titulní roli se představil Jaromír Hanzlík (72) a jeho první manželku Blanku z Valois ztvárnila tehdy začínající Daniela Kolářová (73). Mimochodem, bylo to poprvé, co se tento oblíbený filmový pár setkal před kamerou.

V roli Karlova otce Jana Lucemburského se objevil Miloš Kopecký (✝73), dále režisér obsadil mj. Lubomíra Kostelku (93), Vladimíra Menšíka (✝58), Bohumila Bezoušku (✝73), Viléma Bessera (✝54) či Milenu Zahrynowskou (✝45).

Režiséra málem trefil šlak

Pamětníci tvrdí, že režisér Steklý dělal svému příjmení čest a velice často vypěnil. Císařova věrného souputníka hrál Oldřich Velen (✝91), a právě kvůli tomuto bodrému moravskému herci se Steklý jednou hodně vztekal.

Točila se scéna, ve které měl Velen říct obyčejnou větičku: „Jaká královna?“. Jenže bylo šílené vedro, všichni byli navlečeni do brnění, pot se z nich jen řinul a už jim to moc nemyslelo.

Splavený a uřícený Velen to tehdy „vojtil“ a namísto „Jaká královna?“ se vždycky zeptal: „Jaká kamera?“

Scéna se kvůli tomu točila několikrát a režiséra už málem omývali. Pak ale sám ztratil pozornost a myslel, že je všechno v pořádku. Vzápětí mu ale došlo, že to Velen zvoral i tentokrát. Tehdy ho prý museli všichni držet, aby nebohého představitele Buška nezabil. Přeřek se naštěstí opravil při postsynchronech.

Nepodplatitelný kůň

Velen byl vůbec filuta. Později přiznal, že na koni uměl jezdit už od dětství, ale filmařům tehdy řekl, že na něm nikdy neseděl. Nechal si zaplatit kurz, ale peníze ve skutečnosti věnoval kamarádům - koňákům.

Na rozdíl od něj měla problém s jízdou na koni Daniela Kolářová. Prý se snažila svého „oře“ podplácet pamlsky, ale stejně ji několikrát shodil. Herečka také vzpomínala, jak ji od ježdění bolel zadek.

Smutek na place

Točit se začalo v červenci roku 1968 a měsíc poté přišla okupace. Natáčení se proto přerušilo, a všichni se na plac vrátili až v září. A bylo jim hodně smutno.

Například Miloš Kopecký chodil všude se sklopenou hlavou a všem se hlavou honily černé myšlenky. Lidé ze štábu se později shodli, že tíživá atmosféra je na celkovém vyznění snímku hodně znát.

Mistr v roli trubadúra

Film vznikl podle několika motivů z Karlštejnských vigilií Františka Kubky. Točilo se na mnoha místech, například v zámeckém parku Žleby, na hradu Křivoklát, u Lipna nebo na Třeboňsku. A malá perlička na závěr: v malé roli trubadúra se ve snímku objevil i Karel Gott (✝80). ■