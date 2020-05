Karanténa pro modelku spodního prádla není žádný med: Doma se snaží učit syna, který má autismus

Lais Ribeiro se synem Alexandrem Profimedia.cz

V průběhu pandemie koronaviru si řada rodičů vyzkoušela, jaké to je učit doma vlastní děti. Že to není žádná výhra, už ví i některé slavné maminky jako například Jennifer Lopez. Trochu si zoufala ale i Kim Kardashian, i když to není nic proti tomu, co zažívá modelka Victoria´s Secret Lais Ribeiro (29). Její jedenáctiletý syn Alexandre trpí autismem, a tak to s ním modelka nemá vůbec jednoduché.