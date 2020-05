Dvojité vidění? Ne, tenhle namakaný fešák je dublér Chrise Hemswortha

Chris Hemsworth Profimedia.cz

„Herci, se kterými dělám, jsou velmi pracovití, a Chris obzvlášť. Jsem s ním osm let, udělali jsme spolu asi dvanáct filmů, takže máme skvělý vztah a rozumíme si,“ říká Bobby, který herce dubluje v nebezpečných scénách.

Ne nutně proto, že by to sami nezvládli. „Kdyby si (Chris) při natáčení přivodil zranění, muselo by se filmování přerušit, a to by samozřejmě stálo spoustu peněz, je to řetězová reakce,“ vysvětluje muž, jenž má sám za sebou bezpočet úrazů od vyhozeného kolene a vykloubeného ramene přes zlomené prsty až po vážné a operace vyžadující zranění zad. „Rozdíl je v tom, že mě mohou nahradit, ale Chrise ne,“ říká.

Chris Hemsworth se svým dublérem a přítelem Bobbym Hollandem Hantonem

Thor: Temný svět 2012, tady to všechno začalo, Chrisi. Čas utíká, když se člověk baví s úžasnými lidmi!! Kdo rád nenatáčí vyšňořený... vzpomínal Bobby loni v únoru

Poprvé Holland Hanton zaskakoval jako třiadvacetiletý v bondovce Quantum of Solace, nebezpečné scény natáčí také za Chrise Evanse, Chrise Pinea nebo Christiana Balea.

S manželkou Rachel žije v Londýně. ■