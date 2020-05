Syn Harryho a Meghan slaví 1. narozeniny: Královský klouček roste jako z vody

Archie Harrison Mountbatten-Windsor je královniným osmým pravnoučetem a v pořadí sedmým následníkem britského trůnu. Jeho rodiče se ale rozhodli pro život mimo hlavní královské dění, jak v lednu oznámili, a světla reflektorů. Syna však, dle prohlášení, chtějí vychovávat v úctě ke královské tradici, do níž se narodil.

Fanoušci na sociálních sítích odhadovali, zda Harry a Meghan zveřejní aktuální fotku svého potomka, tak jak to při narozeninách svých dětí dělají například vévoda a vévodkyně z Cambridge.

Meghan později na účtech charity Save the Children UK zveřenila video, na němž Archiemu čte pohádku.

"Duck! Rabbit!" with Meghan, The Duchess of Sussex, and Harry, The Duke of Sussex (behind the camera!) read to their son Archie for his 1st birthday ❤️ Happy Birthday Archie! ❤️



Watch the full story & donate to our #Coronavirus appeal here https://t.co/vWvRk8ITFm pic.twitter.com/5wrGXfXTd7