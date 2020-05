Nad tím zůstává rozum stát: Partnerka miliardáře Muska vysvětlila význam jména novorozeného syna, které zní X Æ A-12

Partnerka Elona Muska vysvětlila význam synova jména. Profimedia.cz

„Co je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně,“ praví Shakespeare. Jenže jeho nepojmenovali jako vesmírnou loď. Poté, co Elon Musk (48) s partnerkou Grimes (32) přivítali na svět prvního společného potomka , byl slavný miliardář na sociální síti velmi sdílný a pochlubil se nejen snímky syna , ale také jeho jménem.

„X Æ A-12,“ napsal na dotaz sledujících bez dalšího vysvětlení a většina tak předpokládala, že se jedná o nějaký technický vtípek. Ukázalo se, že nejspíš nejedná.

Zpěvačka, vlastním jménem Claire Boucher, na Twitteru jméno potvrdila a vysvětlila význam jednotlivých písmen a číslovek. „X je neznámá proměnná,“ napsala. „Æ v mém elfském pravopise Ai (láska nebo umělá inteligence). A-12=předchůdce SR-17 (naše oblíbené letadlo). Žádné zbraně, žádná obrana, jen rychlost. Skvělé do bitvy, ale nenásilné. A=Archanděl, můj oblíbený song.“

Pokud stále tápete, co to tomu nebohému dítku provedli, nejste sami. Zmatení fanoušci to ale jen tak nevzdali a zdá se, že se jim možná podařilo jméno dle zpěvaččina návodu rozklíčovat. Přišli na to, že Æ se vyslovuje jako „Ash“ a letounu A-12 se přezdívalo Archanděl. Jméno chlapce by tedy mohlo být Ash Archanděl.

A zatímco se zbytek světa škrábe na hlavě a snaží se rozluštit chlapečkovo jméno, jeho otec ho popsal jako zdravé, šťastně, roztomilé miminko. Musk se stal otcem už pošesté. S bývalou manželkou má dalších pět synů. ■