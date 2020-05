Dojemné setkání: Ornella Koktová vzala novorozeného syna poprvé ke koním

Ornella vzala malého syna do stájí. Foto: facebook O.Koktové

Už řadu let je Ornella Koktová (27) velkou milovnicí koní. Tráví u nich většinu volného času, a to jak sama, tak i se svou rodinou. Dokonce chodila do stájí i v pokročilém stádiu těhotenství, kdy dobíjela energii v přítomnosti svého koně Roye.