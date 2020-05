Michaela Kuklová se vrátila k příteli. Michaela Feuereislová

Potřebovala prý být sama a věnovat se jen boji se zákeřnou nemocí. Navíc měla pocit, že by si měl Josef najít mladší partnerku a že pro něj není dost dobrá. Ten se ale nenechal odbýt a pohádková princezna Jasněnka nakonec dala jejich lásce ještě šanci.

„On se nevzdal, dává mi tolik najevo, že jsem pro něj bytost důležitá a krásná, že o tom to není. Miluje mě takovou, jaká jsem. Neumím lhát, takže do toho jdeme znovu,“ řekla v pořadu Blízká setkání Českého rozhlasu Kuklová.

Michaela Kuklová

Super.cz

Herečka si to prý jen musí sama srovnat v hlavě. „Neříkám naplno, že jsem z toho venku. Dokázala jsem sama sebe přesvědčit nebát se lásky a věkového rozdílu. Jsem v tomhle hrozná a vím, že to dokážu hodně zkomplikovat, ale musím tomu dát ještě šanci, musím to zvládnout,“ uzavřela odhodlaně herečka, které v lásce přejeme hodně štěstí. ■