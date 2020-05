I Martina Gavriely si užila útoky od lidí za těhotenství ve vyšším věku. Tohle vzkázala Vendule Pizingerové

Martina Gavriely Foto: archiv M. Gavriely

"Podle mě to jsou lidi, kteří mají problém sami se sebou. Přece nebudeš někomu přát postižené dítě nebo nadávat do starých krav. To se nedělá v rámci nějakého společenského kodexu. Ta zpráva je pozitivní,“ svěřila se Expresu Vendula, které dokonce někteří přáli, aby od ní manžel utekl.

To samé si prožila také Martina Gavriely. "Je mi z těch lidí zle. Také mi chodily takové hnusy. Vendelíne, drž se, moc ti fandím. Zasloužíš si to," vzkázala moderátorka prezidentce Kapky naděje. ■