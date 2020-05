Monika Štiková (47) se zastala těhotné Venduly Pizingerové (48). Ona sama se miminku také nebrání

Monika Štiková Michaela Feuereislová

„Co se přestat divit, v kolika žena rodí, když muži plodí i v 80? Doba se mění, a to je moc fajn,“ napsala blondýnka na svůj instagramový i facebookový profil. Z příspěvku někteří usoudili, že maminka Ornelly Koktové (27), která z ní nedávno udělala dvojnásobnou babičku, by také mohla být v očekávání.

Monika Štiková má mladšího partnera.

Super.cz

„Pochopila jsem to dobře? Gratuluji,“ píše jedna z fanynek. „Zatím není k čemu,“ odpověděla Monika. „Jdi do toho,“ motivuje ji další. „No to je přece jasná věc,“ reaguje na povzbudivý komentář Štiková.

To, že by Monika těhotenství uvítala, není žádné tajemství. Se svým o 24 let mladším partnerem se letos v lednu zasnoubila a o miminku padla několikrát řeč. Svým fanouškům dokonce loni prozradila, že by se o vlastního potomka chtěli pokusit letos.

Někteří ale mají na porod těsně před padesátkou odlišný názor. „Já si myslím že těch 45 je strop. Dítě ve dvaceti je stále dítě. A mít ve dvaceti letech 65letou matku, která se bohužel třeba ani nedožije vnoučat... Nebo dožije, ale v tom věku už si je fakt neužije. Jó miminko je hezký, ale musí se myslet do budoucna, co to dítě pak,“ oponuje jí v komentářích jistá žena. S tím se ale Monika neztotožňuje. „Ale, ale... To je směšné. Mé mamince je 70 a vypadá na 50. Má moře energie, jiskru, je sexy... Tohle je úplně mimo,“ stojí si za svým Monika. ■