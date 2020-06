Na molo a před objektiv v karanténě nemohla. Krásná Spergerová ale během pandemie nezůstala bez činnosti

Denisa Spergerová Super.cz

Klidové období zároveň Spergerová využila k přípravě na maturitu. „Hodně času jsem trávila nad studiem, čeká mě maturita a to je těžké pro všechny,“ říká modelka, která se cítí před zkouškou dospělosti v nevýhodě. „Maturity budou probíhat v červnu, já ale doufám, že to bude později. Není možné, abychom dohnali všechno, co jsme promeškali během dvouměsíční karantény. Bylo by lepší, kdybych maturovala později.“

Stejně jako se uvolňují některá opatření, vrací se k životu i svět módy. Důkazem toho je fakt, že jsme se s Denisou setkali na prezentaci modelů Natali Ruden, které měly být součástí zrušené přehlídky. „Poté, co se otevřely nové obchody, dostala jsem příležitost vyzkoušet si modely z nové kolekce, která je opravdu krásná,“ radovala se Denisa. ■