Miminko? Svatba? Konec napínání fanoušků, tajemství Marka Ztraceného je venku!

Marek Ztracený Foto: Jan Handrejch, Právo

Marek Ztracený (35) v pondělí na Instagramu zveřejnil zprávu, že jeho fanoušci mohou brzy čekat „něco velkého“, a strhl tím lavinu komentářů. Někteří tipovali, že zpěvák oznámí termín svatby, nebo že s partnerkou Marcelou čekají druhé dítě, další se drželi v hudebních vodách a hádali, že půjde o zveřejnění nového klipu či termínů koncertů. Poslední možnost je správně: Marek po dvou vyprodaných únorových show v pražské O2 areně oznámil, že chystá pokračování. A to jak v Praze, tak v největších halách v Čechách a na Moravě. Turné se uskuteční na začátku příštího roku. Vstupenky budou v prodeji od pondělí 11. května.

Halové koncerty proběhnou 9. 2. 2021 v brněnské DRFG areně, 20. a 21. 2. 2021 v pražské O2 areně, 27. 2. 2021 následuje Enteria arena v Pardubicích a 6. 3. 2021 Ostravar Aréna v Ostravě a Ztracený na nich vystoupí s nejznámějšími hity i aktuálním albem Planeta jménem Stres, které vydal na začátku letošní roku.

Ale to není všechno, Marek zároveň oznámil, že se rozhodl darovat neskutečných dvacet tisíc lístků zdravotníkům, policistům, hasičům a všem, kteří riskují svoje zdraví pro zdraví ostatních při boji s koronavirem.

„Napadlo mě, že by bylo fajn poděkovat a udělat radost lidem, kteří si v posledních měsících ‚mákli‘ nejvíc a riskovali své zdraví pro zdraví ostatních. Rozhodli jsme se tedy věnovat 20 000 lístků zdravotníkům, hasičům i policistům. Jde nám jen o to říct: ‚Díky za to, jak jste se zachovali!! Udělejte si příjemný den, vezměte manželku, manžela, přítelkyni, přítele, kamaráda, kamarádku a pojďte si konečně užít klidný večer a bavte se! Zasloužíte si to!’,“ říká Marek.

„Co se týče těch věnovaných lístků, je nám jasný, že nemůžeme překvapit a férově odměnit všechny. Šlo by o statisíce lidí, a to bohužel není reálné. Lístky tedy po domluvě předáme policejnímu prezídiu, generálnímu ředitelství hasičských sborů, asociaci záchranných služeb ČR a vytipovaným nemocnicím (Nemocnice na Bulovce, Thomayerova nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, vedení společnosti Nemocnice Pardubického kraje), kteří byli nápadem nadšení, a hlavně vědí nejlépe, kdo by je měl dostat,“ uvedl k přerozdělování lístků.

Na fanoušky už se Marek těší, chybí mu interakce s publikem. „Jen těžko se dá popsat, jak moc mi chybí kontakt s vámi a jak se těším, až zase vběhnu na pódium! Tyhle koncerty by měly být taková malá oslava, poděkování a hlavně radost, že se můžeme zase potkat a bavit se,“ dodal Ztracený. ■