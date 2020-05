Ilustrační foto Profimedia.cz

S touhle fintičkou to daleko nedotáhne. Pánové si rádi kopnou do míče, ale ne každý je hned talent jako Cristiano Ronaldo. Týpek z následujícího videa z futsalového zápasu se pokoušel zmást svého protivníka tak, že místo útoku zapříčinil gól. Ovšem ne ten, ze kterého by měl radost.