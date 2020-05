První rajcovní fotka v moři! Tereza Kerndlová už ve Španělsku nemá zákaz vycházení

Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

"Když můžeš ven a tím pádem i do moře podle rozvrhu, tak je to dost zvláštní. Ráno od šesti do deseti a večer od osmi do jedenácti. Ale alespoň to," napsala zpěvačka k fotce, kde si užívá v moři.

Doposud se chlubila jen archivními snímky z moře, teď už může slanou vodu zase ochutnávat podle libosti. A je vidět, že si to zatraceně užívá. ■