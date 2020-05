11 nejvýraznějších modelů uplynulých ročníků Met Gala: Takhle slavné dámy předváděly svoje křivky v minulých letech

Takhle si slavné dámy vedly během uplynulých ročníků. Foto: super.cz/profimedia

Ačkoliv módní domy zaplakaly, že se letos nemohly vyřádit na modelech svých oblíbených hvězd, slavní nezoufají a z bezpečí domova vzpomínají na uplynulé ročníky a svoje nejoblíbenější kreace. Ty pak sdílí se svými fanoušky alespoň na sociálních sítích.

V naší galerii níže můžete zavzpomínat i vy. A to nejen na to, co slavné dámy v předchozích letech oblékly, ale také na to, jak jim to slušelo a kolik kůže u toho odhalily. ■