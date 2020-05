Paže jako finesa a na bedrech nemá ani gram tuku. Peštové složila poklonu i bývalá první dáma

Daniela jen mládne. Foto: Super.cz/Instagram D. Peštové

Životní družka porotce SuperStar Pavola Habery (58) se udržuje stále ve skvělé kondici a cvičení se pro ni stalo každodenním rituálem, bez kterého by si život nedovedla představit. Naposledy například prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram zveřejnila fotku, na které pózuje ve slušivém sportovním topu a s činkami v ruce. Na jejích bedrech nepřebývá ani gram tuku a paže má pevné jako profesionální cvičitelka. Není divu, že supermodelka z agentury Elite Prague je stále ve světě tolik žádaná.

„Říká se, ve zdravém těle zdravý duch. V momentální situaci to u mě platí dvojnásob. Ale i tak mám dny, kdy se mi fakt nechce nic. Kdy mi ten hlásek v hlavě na každý důvod, proč se tu potím, dává tři další, proč bych to měla zabalit. Máte to taky tak? A co vám pomáhá neotočit se k pohybu zády, jak a co vás motivuje,“ ptala se svých příznivců Peštová.

Na řečnickou otázku reagovala mimo jiné jedna z jejích slavných sledujících, Dagmar Havlová (67). Ta modelce napsala: „Milá. Danielo, mně nepomůže zhola nic. Přemlouvám se až někdy do večera, kdy mi dává za pravdu únava. Ale výčitky mám. Každý den.“ ■