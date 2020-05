Lucie Benešová Foto: archiv L. Benešové

Herečky si načesaly vlasy, nahodily make-up a sundaly tepláky, které vyměnily za modely z úpletu. V okamžiku, kdy se po mole procházela Lucie Benešová, málokdo věděl, že se vlastně vrátila k práci, kterou kdysi dělala.

„Já jsem se k modelingu vrátila po sto letech. Přivydělávala jsem si tím při studiu, ale nechodila jsem po mole, spíš jsem fotila. Tohle je moje první zkušenost,“ prozradila herečka, která dokonce vytáhla z rodinného alba svoji první modelkovskou fotku, když jí bylo patnáct let.

„Tenkrát si mě vyhlédl fotograf Jaroslav Šimandl. Pět let jsem si při škole přivydělávala jako modelka. Tohle je moje úplně první zkušební fotka. Vzpomínám si, že jsem přišla do ateliéru, dala si jen rtěnku na pusu a fotilo se. Tenkrát to nebylo jako dnes. Líčení, česání,“ směje se seriálová Petra Slaninová.

Na mole se prošly i její kolegyně Eva Burešová (26) a Jana Stryková. Obě byly rády, že se konečně hodily do gala. „V Hlučíně, kde jsem doteď trávila hodně času, jsem běhala v teplákách. Víte, jak to má Rihanna, ne? Ta má tepláky tak možná za stovku a k nim nosí šperky. Já mám zlaté šperky tak maximálně od Vietnamců,“ smála se Eva Burešová, která coby Týna Popelková moc parády na statku neokusí.

Jana Stryková byla z přehlídky unešená a užívala si toho, že konečně může být za dámu. „Vrátila jsem se z Krkonoš, a najednou si užívám pozornost, najednou mě někdo učesal, nalíčil, mám make-up... Ale ty Krkonoše jsem si taky hodně užívala. A co nosím? Tepláky přítelovy, mikinu taky jeho, všechno velký,“ popsala svoje domácí modely seriálová Róza Vodičková.

Na přehlídce se ukázala i Nela Boudová (52), které se stala drobná nehoda. Na mole zakopla a upadla. Naštěstí se jí nic nestalo. ■