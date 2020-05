Linda Vojtová tráví karanténu ve svém bytě na Manhattanu: Jako bych doma byla zavřená už měsíce, říká

Takto Linda Vojtová prožívá karanténu. Video: Linda Vojtová, Super.cz

V Česku se situace okolo koronavirové nákazy začíná pomalu uklidňovat, za velkou louží ale prožívají vše s několikatýdenním zpožděním. Zejména ve velkých městech, jako je New York, kde žije i česká topmodelka Linda Vojtová (34), není situace růžová.

„Ve svém bytě jsem v karanténě šest týdnů, ale připadá mi, jako by to trvalo měsíce,“ svěřila Linda ve videu, která natočila speciálně pro Super.cz.

Kráska, kterou v Česku zastupuje agentura Elite Prague, je zvyklá být neustále v pohybu, což v době omezeného pohybu logicky nejde. „Obvykle v New Yorku hodně chodíme. Je to město, kde se přemisťujete pěšky skoro všude. Teď ale není kam jít a je tady stále zima a aprílové počasí, tak jsme všichni doma,“ říká Linda. Náladu si zlepšuje alespoň cvičením. V domě, kde žije, mají posilovnu, která může být v provozu. „Udělali jsme si se sousedy rozvrh hodin, abychom se tam nepotkávali. To mi obrovsky dodává energii.“

Vnučka hudebního skladatele Vadima Petrova nyní hodně čte a upíná se i k hudbě. „Zase jsem si sedla ke klavíru a hraju skladbičky, které jsem hrála, když mi bylo patnáct. Je to hezké. Když člověk nemůže nic dělat, tak se pustí do věcí, na které neměl dřív čas.“

Lindě dělá v karanténě společnost snoubenec Joshua Sason, se svou českou rodinou je v kontaktu hlavně prostřednictvím internetu. „Jsem ráda, že žijeme v době, kdy se člověk může aspoň tímto způsobem vidět,“ říká.

Modelka, která odstartovala svou hvězdnou kariéru vítězstvím na světovém finále Elite Model Look v Šanghaji v roce 2000, nyní vzhledem k aktuální situaci nepracuje. I v Americe se ale pomalu blýská na lepší časy a první focení by měla mít už koncem května. „Někteří klienti fotí i z domu, ale já jsem ještě nepracovala,“ říká Linda Vojtová, která pevně věří, že se vše brzy v dobré obrátí. ■