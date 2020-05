Za pár týdnů ji čeká padesátka: Běda ale, jak se Naomi Campbell zeptáte na odchod do důchodu

Naomi Campbell Profimedia.cz

Naomi je zkrátka Naomi. Hvězdou světového modelingu je Naomi Campbell (49) už více než třicet let, a tak je každému nad slunce jasné, že si projekty a podmínky může diktovat. Běda ale, jak na ni vyrukujete s „odchodem do důchodu“. O tom Naomi nechce radši nic slyšet a slovo důchod vyloženě nesnáší.

Dala to jasně najevo v nejnovějším rozhovoru pro The Times. „Nemám ráda slovo důchod. Až to nebudu chtít dělat, prostě to nebudu dělat, ale nikdy to neřeknu. Jsem velmi aktivní člověk. Mám to tak ráda a myslím, že vždycky budu aktivní,“ nechala se slyšet modelka, které padesátka už opravdu klepe na dveře, kulatiny oslaví 22. května.

Z blížících se narozenin ale strach nemá. „Pokud budu pořád v izolaci, bude to požehnání. Chci si z této situace odnést, co si mám odnést,“ naznačila tak, že jí ani nevadí, že nebude moci uspořádat velkolepou party na oslavu životního jubilea.

Naomi se také nechala slyšet, že po pandemii koronaviru hodlá výrazně zjednodušit svůj život. „Je hodně věcí, co bych dnes udělala jinak. Hodlám zjednodušit svůj život v hodně směrech. Myslím, že se nikdy nevrátím ke svému starému já a svým starým návykům,“ prozradila v nedávné epizodě svého youtubového pořadu No Filter With Naomi. Ve stejném pořadu se nechala mimo jiné slyšet, že jí pouze jedno jídlo denně. ■