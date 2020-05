Tereze Kostkové zbyla jen práce v rádiu: Volna využila ke stěhování do domu se zahradou

Tereza Kostková se během karantény stěhovala. Super.cz

Na rozdíl od řady hereckých kolegů Tereza Kostková (43) pořád práci má. A to díky tomu, že moderuje v Českém rozhlase, na Dvojce. "Je to obrovské štěstí a jsem za to nesmírně vděčná," svěřila nám herečka, která má ale stejně mnohem víc času než obvykle, což se jí vlastně hodí. Má totiž za sebou stěhování.