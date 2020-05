Takhle bydlí Radek Banga: Zrekonstruoval prvorepublikovou vilu a zařízení shání ve starožitnostech

Radek Banga nám ukázal, jak bydlí. Super.cz

Pokud jde o zařizovací předměty, snaží se vše sladit právě do doby, kdy byla vila postavená. Nechali původní dlažbu typu teraso, jinde jsou na podlaze prkna nebo parkety. Prostory vyhřívají klasická americká kamna, která koupili relativně levně, ale nechali je odborně zrepasovat. "Ještě toho je ale hodně před námi. Musel bych vydělat opravdu balík, abychom to měli hotové třeba do deseti let. Třeba kuchyň bude strašně drahá," míní Radek.

O shánění autentického nábytku nebo porcelánu se stará jeho žena. "Na to bych neměl trpělivost. Verunka to miluje, obíhá vetešnictví, starožitnictví a našla se v tom," doplnil Radek, který v domě čerpá i inspiraci k tvorbě. Například nová píseň Plán, ke které doma natočil i videoklip, vlastně vypráví příběh rodiny, která tady kdysi žila. ■