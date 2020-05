Lucie Borhyová měsíc a půl neviděla rodiče: Bála se nákazy koronavirem

Lucie Borhyová Super.cz

Moderátorka Lucie Borhyová (42) své rodiče do tohoto víkendu neviděla měsíc a půl. Kvůli tomu, že chodí do práce a je v kontaktu s lidmi, měla strach, aby je neohrozila. "Nemám strach o sebe, ale o své okolí. Děti, rodiče, prarodiče. V tuto chvíli se s našima vůbec nevídám. Já chodím do práce a nechci je nijak ohrožovat. Držíme si rodinný odstup a bavíme se jen po telefonu. Už se těším, až se s nimi uvidím," řekla ještě před jejich víkendovým setkáním Super.cz Lucie.