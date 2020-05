Tohle bříško už neschová: Dcera Arnolda Schwarzeneggera se pěkně zakulacuje

Katherine Schwarzenegger Profimedia.cz

Byla to právě matka Katherine, kdo nakonec potvrdil požehnaný stav své dcery. V youtubovém vysílání Home Together Maria Shriver páru pogratulovala: „Budete mít nový přírůstek do vaší krásné rodiny,“ nechala se slyšet.

Herec Chris Pratt (40), za nějž se Katherine v loňském roce provdala, se stane otcem podruhé. Z manželství s Annou Faris má sedmiletého syna Jacka. Toho si sama Schwarzenegger prý velmi oblíbila a roli nevlastní matky si podle zdrojů časopisu People užívá.

Začátkem června to bude rok, co se Katherine a Chris vzali. Dvojici představila právě Shriver, dceru s hvězdou Strážců galaxie seznámila po jedné z bohoslužeb v kostele. Vzali se už zhruba po roce randění. ■