5 snímků Kateřiny Janečkové: Podívejte se na proměnu ošklivky Katky v elegantní dámu z červeného koberce

Ošklivka Katka dnes slaví narozeniny. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Poté se na nějaký čas z obrazovek stáhla, vystudovala pantomimu a věnovala se spíš divadlu. Televizním nabídkám se nebránila, ale moc jich nepřicházelo. V roce 2014 nastoupila do seriálu Ulice jako partnerka fitness trenéra Hynka Urbana v podání Romana Vojtka (48).

"Ráda bych si natočila pěkný film, ale když mě nikdo nezve na konkurzy, tak je to těžké. Seriály beru jako zkušenost, která mě zajímá. Nabídky nechodí každý den, finančně si člověk pomůže, je to mnohem lépe placené než divadlo, kterým se těžko živí. Divadlem bych se neuživila," prozradila nám téhož roku herečka. Usmálo se na ni štěstí s filmem Národní třída, kde ztvárnila roli téměř jediné ženské postavy. Za svůj výkon byla nominovaná na Českého lva a letos se poprvé objevila na červeném koberci, kde si to náramně užila.

Kateřina Janečková na Českém lvu

V soukromí je herečka šťastná po boku o jedenáct let mladšího partnera Lennyho, který je napůl Francouz. Brunetka, která dnes slaví 37. narozeniny, se nebrání tomu založit s přítelem rodinu. V průběhu vztahu už se ale museli vypořádat s jednou nešťastnou událostí.

„Jsme spolu přes dva roky a máme za sebou první neplánované a nevydařené těhotenství. Nebylo to lehké, ale dost nás to spojilo a zároveň navnadilo. Nechci na to tlačit, věřím, že je něco nad námi, jakési vedení světa, a že se stane, co se stát má,“ prozradila v rozhovoru pro Novinky.cz. ■