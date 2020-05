Hit internetu delfín Adolfeen: Pandemie připravila DJ Roxtara o práci, ale díky tomuhle maňáskovi je na roztrhání

DJ Roxtar prozradil, jak to celé s Adolfeenem začalo. Super.cz

V současné chvíli je po Adolfeenovi taková poptávka, až to vypadá, že už nikdy nebude Roxtar fungovat jako samostatná jednotka. „Já jsem se s tím smířil. 17 let kariéry dýdžeje zahodit s jedním maňáskem na ruce je věc těžká, ale mně to nevadí. Adolfeen není bez Roxtara a Roxtar už nebude bez Adolfeena,“ přiznává. Na druhou stranu ho plyšový maňásek v době pandemie zachránil. Dominik nám potvrdil, že se Adolfeenem dá uživit podobně, jako platem dýdžeje.

V záloze má ještě pět Adolfeenů

Roxtarovo současné živobytí závisí na kusu plyše, a tak nás zajímalo, co by dělal, kdyby se s Adolfeenem něco stalo. „Naštěstí jich mám doma pět, protože se mi ozvali fanoušci, že našli Adolfeeny ve skříni, takže jsem objel celou Severní Moravu, kde jsem je našel. Ale čtenáři, jestli máte doma Adolfeena, tak DJ Roxtar, Dominik i Adolfeen se pro něj rádi zastaví, protože je fakt potřebujeme,“ prosí Dominik, který o svého zvířecího kamaráda s láskou pečuje. „Musím se o něj starat jako o vlastního, mýt ho, zašívat. Je to náročný, zatím jich mám dost, ale chtěl bych s ním točit mnohem extrémnější videa, takže bych jich potřeboval tak 200-300.“

A s delfínem má DJ Roxtar už jasné plány do budoucna. Jakmile našetří peníze a otevřou se hranice, vezme plyšového maňáska na cestu kolem světa, ze které natočí dvanáctidílný seriál. Kromě toho budou společně pokračovat v hudbě. „Adolfeen bude mít i své album, aspiruje na Cenu Anděl v kategorii hip hop,“ vtipkuje DJ Roxtar. ■