Co zbožňují k večeři Tomáš Rosický a Patrik Eliáš? Manželky sportovců prozradily, co jim nejraději vaří

Radka Rosická a Petra Eliáš Voláková nakupovaly pro potřebné. Foto: Tesco (3x)

Sbírka je už mnoho let spojená s jednou sobotou na jaře a na podzim. Kvůli koronavirové karanténě však nemohla proběhnout tak, jak jsme zvyklí. A proto je možné podpořit a nakupovat celé dva prázdninové měsíce. Na bohulibý projekt se rozhodly i letos upozornit kamarádky Radka Rosická (39) a Petra Eliáš Voláková.

Ukázalo se, že obyčejná a levnější jídla dámy vybíraly pro potřebné, ale ani ony samy jimi nepohrdnou. „Třeba čočka, ta se u nás dělá na všechny možné způsoby," usmála se Radka Rosická a hned přidala i několik receptů.

A co nabrala do svého vozíku Petra Eliáš Voláková? „Zaměřily jsme se také na to, aby byly potraviny docela zdravé. Koupily jsme rýži, těstoviny, luštěniny, fazolky i nějaké omáčky na těstoviny, ale i mouku, cukr, oleje, ty opravdu základní věci do každé domácnosti," řekla Voláková a prozradila, co se s oblibou vaří u Eliášů:

„Můj manžel se snaží jíst opravdu velice zdravě, ale třeba čočku na kyselo se sázeným vejcem nebo se slaninou – tu úplně miluje. Hodně jíme těstoviny, ty mají zase rády naše děti. Obě hodně pečeme, takže mouky, cukry a olej, to je u nás hodně potřeba.“

Zatímco tatínek a hokejista Patrik Eliáš hlídal všechny děti, nerozlučné kamarádky se shodly nejen v tom, co naloží do vozíku, ale velmi podobný byl i účet za pořízený nákup, který obě dámy posléze vyložily v hypermarketu do připravených beden.

Krabice s potravinami se průběžně převážejí do potravinové banky, která trvanlivé komodity rozdělí mezi ty, kteří teď nejvíce strádají - převážně matky samoživitelky, mladé rodiny, kdy jeden z rodičů přišel kvůli Covidu - 19 o práci, ale i seniory. ■