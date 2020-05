V 8. měsíci těhotenství má nahoře jen 10 kilo! Krásná česká modelka a návrhářka ukázala neuvěřitelně štíhlé nohy

Tereza Zimová Super.cz

Bývalá modelka a návrhářka Tereza Zimová je v 8. měsíci těhotenství a s partnerem Jardou Haštavou se těší na narození jejich prvního potomka. Bude to chlapeček. Tereza má i v pokročilém stádiu těhotenství neuvěřitelně štíhlé nohy a kila navíc má snad jen v bříšku.

"Je mi dobře, důležité je nad tím moc nepřemýšlet, moc se nehlídat. Je to fajn, dá se zvládnout všechno. Mám nahoře deset kilo, trošku vody tam na stehniskách vidím," řekla Super.cz Tereza.

Pomalu připravuje výbavičku. Sama mu něco nechá ušít svojí švadlenou, ale moc toho prý nebude. "Nevím, jestli na to úplně budu mít čas. Dva týdny po porodu bych pracovně chtěla začít fungovat. Něco mu spíchnu, ale hlavně jsem objednávala. Mám základní věci, ve kterých bude ze začátku. Moc toho zatím nemám," prozradila s tím, že ani netuší, jakou velikost by měla nakupovat. Podle ultrazvuku to vypadá, že chlapeček bude hodně velký.

"Něco v malé velikosti mám, ale myslím si, že dle měření a vážení to nepoužijeme. Tuším, že začneme velikostí tak o tři čísla větší, a pak možná dostaneme pytel od brambor," dodala se smíchem. ■