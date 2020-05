Chcete mít po karanténě břišní pekáč a dokonalé tělo v bikinách jako Nikol Švantnerová? Prozradila, jak na to!

Nikol Švantnerová podrobně popsala své cvičení.

Je jednoznačně Miss s nejdokonalejším pekáčem buchet na břiše. Nikol Švantnerová (27) denně dře a cvičí a denně odpovídá na otázky svých fanoušků na sociální síti, jak se dostala do takové formy, a žádají po ní tipy. Proto se rozhodla rady dát do kupy a vymyslela cvičební program pro všechny, kteří chtějí zhubnout a vypadat jako ona.

Ne vždy takto vypadala. "Podařilo se mi vyhrát Českou Miss, ale na nějaký čas jsem i já tak trochu podlehla diktátu módního světa a začala jsem hubnout a moje postava nebyla taková, jakou bych měla ráda," řekla Super.cz Nikol.

"Došlo mi, že takhle to dál nejde, diety nikam nevedou a bez pohybu to nepůjde. Začala jsem opět dělat to, na co jsem byla zvyklá a co mi fungovalo, správně jíst a pravidelně cvičit. Díky pozitivním odezvám fanoušků na sociálních sítích vím, že se moje cesta líbí, spoustu z nich se mě ptalo, jak jím, jak trénuji. Protože nejde odpovědět každému jednotlivě, vytvořila jsem se svým týmem ucelený cvičební program, který obsahuje tréninkové e-booky, videa a jídelníčky, které sama používám," vysvětluje.

"Chtěla bych zkrátka pomoci ženám, aby byly spokojenější se svou postavou a aby se cítily lépe,“ dodala Švantnerová, která na devadesátidenním programu pracovala více než půl roku s týmem profesionálních fitness trenérů, lektorů a výživových poradců. ■