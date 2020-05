Terezu Bebarovou zpráva o konci v Ulici zaskočila. Diváci jsou v šoku a chtějí herečku zpět

Tereza Bebarová Michaela Feuereislová

Diváci ji měli velmi rádi, a tak je odchod oblíbené herečky moc mrzí. Skoro jako když v Ulici skončila Patricie Pagáčová. Bebarové na Instagramu děkuje celá řada diváků, kterých si herečka velmi váží.

„Milá Terezko, budete mi moc chybět. Jste úžasná herečka a postavu Světlany jsem si nesmírně oblíbila. Svou elegancí, inteligencí a vlídností byla často mým vzorem,“ napsala herečce jedna z divaček.

Někteří fanoušci si myslí, že by se Bebarová mohla do seriálu časem vrátit. „Doufám, že je to jen na čas a zase se vrátíte. Měla jsem radost, že se tam teď vaše postava Světlany zase začala více objevovat a oni vás ze seriálu odstraní. Je to seriál nás lidí, škoda, že nám nedají taky právo do něho zasáhnout,“ míní jedna z divaček.

Bebarová si ale myslí, že už se do seriálu nevrátí. „Obávám se, že je to definitivní, každopádně stěžovat si musíte přímo na TV Nova, co tak vím, kritiku diváků berou velmi vážně,“ poradila divačce Bebarová.

Další herečce říkají, že jí změna po patnácti letech v seriálu pomůže. Ona sama by ale v Ulici nejraději zůstala, byť se těší na nové výzvy.

„To máte pravdu, změnu to určitě chce. I když jsem si myslela, že v Ulici budu až do jejího konce, tak mě ta zpráva o mém konci v lednu docela zaskočila... Ale teď to beru jako super výzvu začít znovu někde jinde a s něčím jiným,“ napsala divačce Bebarová, kterou třeba brzy uvidíme v jiném projektu. A diváci ji tak poznají v další zajímavé roli. ■