Tereza Kostková odmítá, že má psa z množírny.

To ale populární herečku a moderátorku naštvalo. „Vůbec jsem netušila, kolik lidí pobouří, že náš pejsek nemá papíry. Ano, nemá papíry a není z množírny. Fakt není, zjišťovala jsem si to a ověřovala si to. Mám kolem sebe spousty pejskařů a lidí, kteří nám radili, sami jsme pejskaři. Opravdu jsem na to dávala pozor, a není z množírny,“ vzkázala ve videu Kostková.



Té se ale někteří pejskaři snažili v diskusi vysvětlit, že i pejsek bez papírů není správná volba. „Když máte psa bez PP z útulku a zachráněného, nikdo vás za to peskovat nebude, ale když si pořídíte něco, co není ani dané plemeno, není prověřené, a nevíte, co vám z toho ve výsledku vyroste a snažíte se to obhájit….Každý, kdo prodává psa bez PP, je množkař, i když je to teta z horní dolní,“ zněl jeden z mnoha komentářů na oficiálním facebookovém profilu Terezy Kostkové.

Herečku celá situace moc mrzí, ale stojí si za tím, že neudělala nic špatného. A že rozhodně nemá psa z množírny. „Mrzí mě, že to udělalo v lidech tolik zloby, ale vlastně vás asi chápu, protože je toho tolik zlýho a negativního, že máte pocit, že tam pak patří každej,“ řekla ve videu mimo jiné Kostková, jež nechce s ohledem na soukromí prozrazovat detaily toho, jak si pejska pořídila.

Stojí si ale zatím, že neudělala nic špatného a pejsek pochází z dobrých rukou. Na celé vyjádření Terezy Kostkové se podívejte ve videu. ■