Už nemusí nic tajit: Absolonová, Bílá a další celebrity gratulují Vendule Pizingerové k těhotenství

Vendula Pizingerová s manželem Pepou Michaela Feuereislová

„Tak už je to venku, moc gratuluji,“ napsala Vendule Monika Absolonová (43). A další známé tváře se přidávaly. „Nenašla jsem takovej emotikon, co by to přesně vyjádřil! Mám děsnou radost, láááska,“ radovala se herečka Míša Maurerová.

„Velká gratulace, moc vám to oběma přeji,“ přidala se Leona Machálková (52). „To je krásná zpráva, jak jste to udělali?“ vtipkoval Aleš Háma (46). „To je nádherná zpráva,“ gratulovala se spoustou srdíček i zpěvačka Lucie Bílá (54).

Vendula otěhotněla na dovolené na ostrově Réunion. „Jsem těhotná 4,5 měsíce, jsme s Pepou moc šťastní, teď je hlavní, aby bylo miminko zdravé,“ řekla Super.cz Pizingerová, která má z prvního manželství s Karlem Svobodou (✝68) syna Jakuba (14). Společně se slavným skladatelem vychovávali ještě dceru Klárku, která ve čtyřech letech podlehla leukémii. ■