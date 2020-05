Takhle ji dlouho neuvidíme: Alice Bendová ukázala další dosud nezveřejněné sexy fotky v plavkách

Alice Bendová Foto: archiv A. Bendové

Několikrát ročně létá na španělský ostrov Tenerife, kde vlastní apartmán. Letošní jarní prázdniny už bohužel Alice Bendová (46) s rodinou odletět nemohla a vypadá to, že minimálně do konce roku se na Kanárské ostrovy nepodívá.

Alice alespoň sdílela vzpomínku na svůj milovaný ostrov a několik fotografií. "Tady je pár nedávných vzpomínek a já doufám, že se zase brzy všechno vrátí tam, kde bylo. A že zase budeme cestovat a poznávat a vracet se tam, kde to máme rádi. Co budeme dnes dělat? My se budeme líbat pod třešní a pojedeme na výlet na kolech," napsala Alice na 1. máje.

Herečka má stále skvělé tělo, a tak není divu, že nemá problém se fotkami postavy pochlubit. I když sama tvrdí, že už si na focení dává dlouho záležet. "Hrozně na sociální síti vlastně lžu. Úhel fotky je neuvěřitelný. Nesmím se hýbnout, musím si najít dobré světlo. Nepoužívám filtry, ale fotím to dlouho," řekla Super.cz. ■