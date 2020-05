Ani padesátka ji nezastaví: Slavná herečka vyrazila do ulic v kraťáscích a krátkém tričku

Heather Graham Profimedia.cz

Kráska z filmů jako Hříšné boogie, Špion, který mě vojel nebo Pařba ve Vegas, odhalila své štíhlé nožky v ulicích Santa Monicy v kraťáscích a černém tričku. To se jí pěkně vykasalo, když si ve větrném počasí musela držet obří klobouk. Heather se i v padesáti může chlubit plochým bříškem. Ve chvíli, kdy se ke Graham připojil neznámý muž, nasadili si oba černé roušky.

Herečka se naposledy veřejně objevovala vedle producenta Tommyho Alastra, se kterým se v roce 2017 rozešli. „Cítím, že můj život je šťastný, takže pokud by do něj měl někdo vstoupit, musel by můj život udělat lepším. Jako ženy nejsme ekonomicky závislé na mužích, jsme svobodné. Můžeme si vybrat jestli být s někým, nebo samy, a to je skvělé,“ řekla před časem deníku The Sun. ■