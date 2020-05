Lucie Macháčková se se známými osobnostmi nemazlí. Foto: Radek Holeš

Lucie hlavu nevěší, a i když přišla jako většina lidí o spoustu pracovních možností, stále vymýšlí nové cesty, jak zůstat ve spojení s kolegy a nezbláznit se ze vzniklé situace. Ve spolupráci s herečkou, kolegyní ze stand-upu a zároveň kamarádkou Alenou Dolákovou připravuje nový zábavní pořad, řešit v něm budou současné problémy z pohledu našich babiček.

A na paškál si vezmou i celebrity. Jednou z těch, na které se Lucie Macháčková v pořadu zaměřila, je herečka Kristýna Leichtová. Než Lucii situace dovolí postavit se před kameru, krátí si svůj čas aktivitami, které se jí podařilo přenést do digitálního světa, livestreamy na Underground Comedy a přípravou na to, až bude moci opět vystoupit na své domovské scéně v Rock Café v Praze.

„Miluju cestování. Pár dní předtím, než se zavřely hranice, jsem měla odjíždět do Asie za teplem. Taktéž mě čekaly vystoupení v Londýně, Madridu a Amsterdamu. Nic z toho se samozřejmě nerealizovalo, tak se vážně těším, až se situace uklidní a budeme moct zase někam vyrazit. Jsem smířená s tím, že to může trvat ještě pár měsíců, takže místo móře se všichni v létě porveme o lehátko u Mácháče, ale aspoň podpoříme místní ekonomiku,“ popisuje Lucie, jak se jí změnily plány.

I přes zákaz živého vystupování se Lucie rozhodně nenudí. Před pár dny se zúčastnila celosvětového čtyřiadvacetihodinového comedy festivalu, společně se stand-up komiky z celého světa, vystupovala na akci ruského Comedy Clubu a každý pátek vysílá živé livestreamy na Instragramu a Facebooku pod hlavičkou Undregroud Comedy. „Snažíme se experimentovat, hrajeme hry, improvizujeme, občas je to talk show, zkrátka se snažíme naše fanoušky bavit dál i v karanténě,“ vypráví Lucie.

Spoustu práce Lucii nyní zabere i příprava nového pořadu, který chystá společně s herečkou Alenou Dolákovou. V jednom z dílů řeší Lucie Macháčková problém herečky Kristýny Leichtové (34), který se týká přítomnosti otce u porodu.

„Panna Marie měla u porodu vola a osla, tak Kristýna by tam také mohla mít svého muže,“ zní v pořadu. „Je to zatím připravovaný projekt, na kterém pracuji s Alenkou. Společně ho píšeme a také moderujeme. Jedná se o satirický zábavní pořad, kde řešíme nejen aktuální dění, ale třeba i problémy celebrit podle rad našich babiček. Doufám, že to nebude znít neobjektivně, když řeknu, že to bude nejvtipnější show, kterou kdy kdo vytvořil,“ uzavírá s humorem sobě vlastním Lucie Macháčková. ■