Jak posílit imunitu v koronavirové době? O své rady se podělila žena, které naslouchá i britská modrá krev

Gabriela Peacock nám prozradila pár skvělých tipů. Michaela Feuereislová

V době koronavirové pandemie si je vědoma toho, že lidé by o své zdraví měli dbát o to víc. „Tato doba je pro každého velký stres, zejména pokud jsme omezeni výběrem potravin, které za normálních okolností kolem sebe máme. Existují ale jednoduché triky, pomocí kterých můžete tělu dát potraviny, které efektivněji zpracuje,“ řekla bývalá modelka.

Gabriela nedá dopustit na zázračné účinky vitamínu C. „Místo toho, abyste brali super-silný vitamín, který dodává vysokou dávku vitamínu C najednou, doporučuji vymačkávat citrony do velké láhve studené vody, kterou můžete pít po celý den, abyste mohli pravidelně dodávat vitamín C. Naopak přidáním citronů do vroucí vody zničíte většinu vitamínu C. Přestože má stále alkalizující vlastnosti, nebudete mít stejně prospěšný vitamín C,“ říká.

Neměli byste se bát ani pálivého. Nutriční specialistka, jejíž rady si bere k srdci princ Harry nebo jeho sestřenice princezna Eugenie, doporučuje, že přidání chilli a papriky do jídla může být velmi prospěšné. I když si můžete myslet, že červené chilli je nejlepším zdrojem vitamínů, ve skutečnosti zelené chilli obsahuje nejvyšší obsah vitamínu C,“ radí Gabriela.

Anglie, která se stala domovem rodačky z Pardubic, je známá kombinací mléka a čaje. To ale výživová poradkyně nerada vidí.

„Vyvarujte se přidávání mléka do zeleného čaje. Zelený čaj je fantastická věc, ať už je to nápoj, nebo součást doplňku. Obsahuje zelené rostlinné chemikálie, nazývané katechiny, které mohou mít antivirový účinek a mohou zvyšovat funkci imunitních buněk. Jedním z tipů je vyvarovat se přidání mléka do zeleného čaje, protože protein se může vázat na polyfenoly nebo katechiny, a tím se sníží absorpce v těle,“ říká Peacock.

A jak by Gábina řešila rychlou svačinku? „Když uvíznete doma, může být lákavé občerstvit se u pohodlných jídel, jako jsou těstoviny nebo obyčejný bílý toast, ale strava s vysokým obsahem jednoduchých sacharidů a cukrů může oslabit náš imunitní systém. Přidáním proteinu můžete svému tělu pomoci regulovat hladinu cukru v krvi a posílit systém. Například, pokud chcete toast k snídani, připravte si to s vejcem nebo kouskem sýra, případně přidejte jogurt, abyste zpomalili

uvolňování cukru. Stejně tak může mít stejný účinek přidání libových vysoce kvalitních proteinů do bílé rýže, jako je konzervovaný tuňák nebo makrela ze spíže.“

Pokud nemáte zrovna možnost jíst čerstvé potraviny, nebojte se je nahradit mraženými. „Jsem velkým zastáncem zmrazených potravin, zejména v době, kdy je čerstvé zeleniny a masa nedostatek. Je to fantastický způsob, jak uchovat živiny, pokud je zmrazíte co nejdříve,“ říká Gabriela a dále dodává: „Zmrazené superpotraviny, jako jsou bobule a kapusta, jsou skvělé pro koktejly a mnohem snáze se skladují po dlouhou dobu než chlazené potraviny. Často dokonce obsahují vyšší obsah vitamínu C.“

Svou kariéru začínala Gabriela, tehdy ještě pod svým dívčím příjmením Báňová, jako modelka. Krásná Češka se stala respektovanou nutriční specialistkou, mezi její klienty patří kromě zmíněných majitelů modré krve také celá řada známých osobností, jako jsou Jeremy Clarkson, modelka Jodie Kid nebo leader kapely Duran Duran Simon Le Bon. ■