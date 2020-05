Díky jejím výživovým radám se dostal do svatebního obleku princ Harry: Tahle kráska prý ale sama příliš nevaří

Gabriela Peacock Foto: archiv G. Peacock

„Jezdím do Londýna tak jednou za týden za pracovními povinnostmi. Museli jsem přesunout sklad naší značky do provizorního skladu jinde, protože se celý zavíral kvůli opatřením vlády. My doplňky stravy samozřejmě můžeme prodávat, jen ne ze skladu, který distribuoval jiné věci a pracovala tam spousta lidí,“ vysvětlila nám Gabriela.

Pokud jste si mysleli, že jedna z nejlepších výživových poradkyň je skvostná kuchařka a pro svou rodinu denně vyváří, tak jste na omylu. V tomto období, kdy se vše zpomalilo, ale jde Gabriela do sebe. „Přiznám se, že jsem nikdy nedala moc vaření a teď se v tom vyžívám! Servíruju každý den rodině teplá jídla,“ usmívá se bývalá modelka.

V karanténě se krásná Češka rozhodně nenudí. „Uzavřela jsem také partnerství s Daily mail, kam každý týden přispívám článkem, takže to mi teď zabírá také dost času,“ říká Gábina a dodává: „Rozjeli jsem prodej doplňků v Americe, kde to jde překvalivě skvěle a budeme teď muset řešit, jak tam dostaneme další zboží. Letadla létají omezeně. A je aktuálně samozřejmě velmi drahé.“ ■