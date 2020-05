Po rozchodu vyměnil Sabinu Rojkovou za Evu Burešovou: Tenhle jejich společný klip už má milión a půl zhlédnutí

Pavel Callta ft. Eva Burešová - Jako by byl náš poslední

Motivační song s názvem Jako by byl náš poslední napsal zpěvák Pavel Callta před pár měsíci, oslovil svou dlouholetou kamarádku zpěvačku Evu Burešovou (26), aby ho společně s ním nazpívala. Vystřídala tak jeho bývalou přítelkyni Sabinu Rojkovou ještě předtím, než oficiálně oznámili rozchod .

Videoklip stihli natočit ještě před karanténou, původně měl vyjít až na začátku léta, ale vzhledem k nelehké době se oba umělci dohodli na tom, že by rádi udělali lidem radost už teď. A evidentně se jim to daří. Klip už má přes milión a půl zhlédnutí.

„Jeden den, když jsem se ráno probudil, mě napadlo, že by z toho mohl být hezký duet. Song jsem napsal jako motivační, kde se mísí moje různé myšlenky o životě a hodnotách, a chtěl bych tohle svoje poselství a motivaci předat dál,“ říká Pavel Callta.

„S Evou se známe už několik let. Chodili jsme spolu na Ježkovu konzervatoř, potom jsme spolu točili jeden studentskej film, kde jsem hrál záporáka, moje rodina dokonce bydlí o ulici vedle bydliště Evy a taky jsme spolu byli v národním kole Eurovize. Song jsem jí poslal a moc se jí líbil, tak jsem poslal text, hudební aranž a Eva ho nahrála v Ostravě, kde jsme natočili i videoklip," vysvětloval.

"Mám z toho songu radost, protože hlasy nám k sobě prý dost ladí a s Evou se mi spolupracovalo skvěle. Cítím, že mým posláním je inspirovat lidi. Jestli motivačními nebo zamilovanými songy, to je vlastně jedno, hlavní je, že si v tom najde každý to svoje, tak snad to bude i v případě této skladby,“ svěřil se talentovaný zpěvák, který na zamilované písničky zrovna po rozchodu s Rojkovou náladu nemá.

„S Pavlem sdílíme velkou část společné historie. Ačkoliv jsme to nikdy neplánovali, vždy jsme se ocitli na stejných soutěžích, akcích, které pro naši kariéru nebo jen profesní zkušenost byly velmi cenné. Jsme spolužáci z konzervatoře, ze které jsme oba odešli. Oba jsme soutěžili ve stejném ročníku Československo má talent, natočili jsme spolu jeden krátký film, oba jsme soutěžili v Eurovizi a pak se dokonce podělili o stejné místo. Jeho strejda je dokonce můj soused z mého rodného města, je toho spoustu, až se to zdá být neuvěřitelné,“ shodují se vzpomínky Evy Burešové s těmi Pavlovými.

„Já jsem Pavlova velká fanynka, baví mě jeho texty, vidím ty pokroky, přece jen ho znám opravdu dlouho. Proto mě velmi potěšilo, když přišel s nabídkou nazpívání duetu. Písnička se mi líbila okamžitě, je pozitivní s krásným textem. To Pavel prostě umí. Natáčení klipu proběhlo ve velmi milé náladě, ostatně si myslím, že to diváci z klipu vycítí,“ dodává Eva. ■